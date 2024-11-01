Israel da un paso decisivo para la colonización y anexión de Cisjordania

El 14 de agosto, el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, anunció que el gobierno aprobaba el inicio de la implementación del plan de desarrollo E-1 (Este-1). La zona E-1 se extiende a lo largo de una franja estratégica al este de Jerusalén, que separa la parte norte de Cisjordania de su mitad sur y conecta la colonia judía de Ma'ale Adumim con Jerusalén. Un paso decisivo para la colonización y anexión de Cisjordania. El plan E-1 se remonta a la década de 1990, prevé la construcción de 3.400 viviendas, partiendo Cisjordania en dos.
Algún defensor de esta escoria que me lo explique....
Aquí el que tiene que explicar como es que tienen un plan para dividir el territorio palestino de Cisjordania en dos mitades desde hace por lo menos 30 años ,es Israel.