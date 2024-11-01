Israel da un paso decisivo para la colonización y anexión de Cisjordania

El 14 de agosto, el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, anunció que el gobierno aprobaba el inicio de la implementación del plan de desarrollo E-1 (Este-1). La zona E-1 se extiende a lo largo de una franja estratégica al este de Jerusalén, que separa la parte norte de Cisjordania de su mitad sur y conecta la colonia judía de Ma'ale Adumim con Jerusalén. Un paso decisivo para la colonización y anexión de Cisjordania. El plan E-1 se remonta a la década de 1990, prevé la construcción de 3.400 viviendas, partiendo Cisjordania en dos.