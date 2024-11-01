edición general
Israel da un paso decisivo para la colonización y anexión de Cisjordania

El 14 de agosto, el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, anunció que el gobierno aprobaba el inicio de la implementación del plan de desarrollo E-1 (Este-1). La zona E-1 se extiende a lo largo de una franja estratégica al este de Jerusalén, que separa la parte norte de Cisjordania de su mitad sur y conecta la colonia judía de Ma'ale Adumim con Jerusalén. Un paso decisivo para la colonización y anexión de Cisjordania. El plan E-1 se remonta a la década de 1990, prevé la construcción de 3.400 viviendas, partiendo Cisjordania en dos.

PaulDurden #1 PaulDurden
Y... en qué parte de Cisjordania están los rehenes?... Es para un amigo.
Ah_no_nimo #2 Ah_no_nimo
#1 los rehenes y Hamas
PaulDurden #3 PaulDurden *
#2 Están todos juntos en Cisjordania?
Algún defensor de esta escoria que me lo explique....
Ah_no_nimo #6 Ah_no_nimo
#3 Si, con Bin Laden, Darth Vader y el inventor del Reggeton
LaInsistencia #8 LaInsistencia
#6 HOSTIA PUTA! Rápido, hay que pedirle un disparo de advertencia con cabeza nuclear a los franceses. No podemos dejar escapar al inventor del reggeton!
PaulDurden #10 PaulDurden
#8 Y al del Trap, ya que estamos!
fofito #13 fofito
#3 "El plan de colonización E-1 en Cisjordania, que se remonta a la década de 1990, prevé la construcción de 3.400 unidades de vivienda que bloquearían cualquier continuidad territorial entre ambas mitades y dividiría efectivamente el territorio en dos"

Aquí el que tiene que explicar como es que tienen un plan para dividir el territorio palestino de Cisjordania en dos mitades desde hace por lo menos 30 años ,es Israel.
Ka0 #4 Ka0 *
#1 Dile a tu amigo que los rehenes estan repartidos por toda Cisjordania, se llaman Palestinos.
angelitoMagno #7 angelitoMagno
#1 Los rehenes siempre le han dado igual a Netanyahu. De ahí las manifestaciones en Israel pidiendo priorizar la vuelta de los mismos.
PaulDurden #11 PaulDurden
#7 Cualquiera con dos dedos de frente podía intuirlo desde el primer día.
lixus #5 lixus
El criminal sionismo repugnante y repulsivo avanza… ya lo pagará que no quepa duda.
XtrMnIO #9 XtrMnIO
La codicia de estos monstruos no conoce límites.
#12 omega7767
aún recuerdo en mnm cuando se algunos decían "Israel tiene derecho a defenderse", como si este genocidio fuera para defenderse y no apropiarse de tierras ajenas
#14 Pitchford
#12 Israel atacaba y atacaba a nivel limitado, con asentamientos, expropiaciones y puteo generalizado en Cisjordania, esperando como agua de mayo una respuesta violenta para poder elevar el listón de sus ataques hasta donde les deje el resto del mundo, que no sabemos todavía el tope.. Parece que al final se va a configurar inevitablemente como un solo Estado con los palestinos en apartheid.. Mientras no se les convierta en parias como a Sudáfrica el apartheid continuará.. La otra solución sería que renunciaran a los asentamientos y se los cedieran como viviendas a los expulsados de Gaza, para constiuir un Estado palestino libre en Cisjordania, con una franja cedida por Israel de salida al mar, a cambio de Gaza.
zorreame #15 zorreame
Y luego si a los palestinos les da por defenderse de este atraco, decimos que son terroristas y los masacramos. Plan sionista típico.
