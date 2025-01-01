·
Israel anuncia el comienzo de las primeras operaciones para tomar Ciudad de Gaza
El ejército israelí se encuentra en las afueras de la ciudad, la más grande de la Franja, donde reside alrededor de un millón de palestinos que se verá obligado a huir
israel
gaza
palestina
#2
XtrMnIO
*
Igual vuelven todos en ataúdes.
3
K
37
#3
Sacronte
#2
Lo deseo fuertemente
1
K
21
#1
Bhuvaya
Ojalá revienten bien a los invasores genocidas.
3
K
28
#4
Jointhouse_Blues
Las ruinas de la ciudad, querrán decir. Y exterminar a cualquier superviviente.
1
K
18
#5
Mangione
Alemania anuncia el comienzo de las primeras operaciones para tomar el gueto de Varsovia...
0
K
8
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
