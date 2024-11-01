edición general
Isabel Díaz Ayuso presenta su tema “Lágrimas de mar”, con el que pretende presentarse a Eurovisión por España aunque participe Israel

“Yo me voy a presentar [a Eurovisión], por España o por Madrid, se presente o no se presente Israel, ni que fueran apestados". La canción es muy bailable y tiene ecos latinos en algunos fragmentos (lo que se considera un guiño a la comunidad venezolana del barrio de Salamanca).

antesdarle #11 antesdarle
Es preocupante cuando ya no sabes si una noticia podría ser del mundo today o no? xD
4 K 49
rendri #1 rendri
Poco la vota Israel para lo guapa que es
2 K 35
#26 KaisserSozze
#1 Pues me meten un brete, ahora no sé si votaré por los genocidas de Israel o a está tarada pedazo me gusta la fruta. Estoy en un sinvivir.
0 K 7
skaworld #4 skaworld
A mi me gustaria verla cantando Perales

Mirándote a los ojos juraría
Que tienes algo nuevo que contarme
Empieza ya, mujer, no tengas miedo
Quizá para mañana sea tarde
Quizá para mañana sea tarde
¿Y cómo es él?
¿En qué lugar se enamoró de ti?
¿De dónde es?
¿A qué dedica el tiempo libre?
Pregúntale
¿Por qué ha robado un trozo de mi vida?
Es un ladrón, que me ha robado todo  media
2 K 32
#20 AGlC
#4 No coño, si es con Ayuso, a Alberto habría que cantarle esa de:
"Eres el Vaquilla, alegre bandolero, de todo lo que robas, repartes el dinero"
2 K 29
daphoene #23 daphoene
#4 Tiene su propio repertorio, lo puedes comprobar en esta "relacionada" ( perdón por el autobombo, pero es que pega )

www.meneame.net/story/rogelio-mi-ascensor
1 K 22
#25 C.Nutrio
Creo que se va a presentar con 'Hijo de la fruta'. Una versión del 'Hijo de la luna' reescrita por Nacho Cano
3 K 31
daphoene #27 daphoene
#25 Sí, porque "No es serio este cementerio" igual a la gente le podría parecer inapropiada ...
0 K 10
Manuel_A. #5 Manuel_A.
Menos coña que ya se presentó Mazón en su día.
2 K 29
#9 Leon_Bocanegra
#5 pero aún no tenía muertos a sus espaldas. Que eso da muchos votos por correo.
0 K 12
#10 Suleiman
Nada descartable teniendo en cuenta que siempre hace lo contrario que el gobierno.
1 K 21
#12 tierramar *
Ayuso de este modo, se gana los votos de los latinos evangelistas, y los latinos judios de la comunidad de Madrid. Ayuso no dirige sus discursos a los madrileños, sino a us votantes: los latinos, unos evangelistas y otros judios.
0 K 19
#14 Leon_Bocanegra
#12 tu obsesión con el temita de los votos latinos de Ayuso no te deja ni ver que la noticia es de elmundotoday.
0 K 12
#15 tierramar *
Ayuso está creando en Madrid un estado propio con los inmigrantes latinos, mientras lo madrileños se van. Está atrayendo y trayendo a Madrid a los latíno-americanos del norte y del sur; y los fideliza con la religión: evangelistas y judios sefardis. Mientras a la izquierda la han dividido
0 K 19
#21 AGlC
#15 Si dijese que Ayuso me cae como el puto culo, estaría siendo muy generoso con ella, pero aún asi tú teoria me parece un poco de sombrerito de aluminio.

:tinfoil:
1 K 14
#22 AGlC
¿Seguro que ha dicho "lágrimas de mar" y no "lágrimas del mal"?
1 K 17
DDJ #18 DDJ
La música está compuesta por Nacho Cano xD
1 K 17
Jack29 #24 Jack29
Tambien puede ir con este: www.youtube.com/watch?v=ZrAjclOvtQw
0 K 7
#17 mam23
Le pega mas el tema "bamboleo" por cómo anda Miguel Anguel Rodriguez.
0 K 6
#16 LondoMolari
Menos mal que miro la fuente de las noticias, porque después de la canción de Sergio Ramos, todo es posible.
0 K 6
Thornton #3 Thornton
#2 Parce que os molesta. Es tan fácil como no entrar en las noticias que no os interesan :-D
5 K 63
Jaime131 #8 Jaime131
#3 Parece que te molesta mi comentario.
2 K 13
#6 LaMinaEnMiPuerta
#2 Precisamente tiene la etiqueta, así puedes encontrarla más rápido.
0 K 10
#7 electroman
#2 Poco se habla de esta tía.
1 K 13
Ludovicio #13 Ludovicio *
#2 Envía tu noticias de otro tema.

Hay UNA noticia de Ayuso en protada y es de humor.
2 K 32
#19 AGlC *
#2 A lo mejor es porqué la tarda nos lo pone demasiado fácil.
Literalmente con lo que suelta la enajenada está cada día, da para escribir la Ayusopedia.
0 K 7

