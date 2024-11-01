edición general
Irlanda amenaza con boicotear Eurovisión 2026 si Israel participa

Irlanda amenaza con boicotear Eurovisión 2026 si Israel participa

Irlanda ha anunciado que no participará en Eurovisión 2026 si Israel sigue adelante con su participación. Así lo ha comunicado hoy, 11 de septiembre, la emisora pública RTÉ, que se pronuncia de forma tajante tras meses de debate interno en el seno de la Unión Europea de Radiodifusión (UER). RTÉ declaró que sería «inaceptable» tomar parte en el festival “dado el continuo y espantoso número de víctimas en Gaza”. Además, expresó su “profunda preocupación” por el asesinato de periodistas, la falta de acceso de medios internacionales al territorio

HeilHynkel #2 HeilHynkel
Nosotros deberíamos amenazar con mandar a Sergio Ramos y a Leticia Savater si particia Israel.
lonnegan #5 lonnegan
#2 Calla, calla, a ver si ganan y todo
#15 DonaldBlake
#2 Yo enviaría un grupo de Black Metal.
rojelio #16 rojelio
#15 ¡Al Reno Renardo! xD
poyeur #18 poyeur
#2 Joder, que Israel serán unos cabrones, pero no tanto ;)
angelitoMagno #11 angelitoMagno
Cada vez que España da un paso en apoyo a Palestina, algún otro país europeo se acaba sumando en un par de días.
reivaj01 #12 reivaj01
#11 El perro xanxe es un influencer
pitercio #3 pitercio
Yo diría que Irlanda ya a ganado.
#14 Pitchford
#1 Es mejor que no se celebre Eurovision o por lo menos no acudir que volver a sufrir la vergüenza de esa complacencia y permisividad con Israel.
MoñecoTeDrapo #13 MoñecoTeDrapo
No creo que rechazar participar de forma individual pueda considerarse "amenazar con boicotear"
paputayo #9 paputayo
No boicotea nada, simplemente no va a donde los genocidas son bienvenidos.
cabobronson #4 cabobronson
Habría que hacer un Eurovisión pro Gaza alternativo
makinavaja #7 makinavaja
#4 O invitar a Palestina en lugar de a Israel... :-D
Triborato #17 Triborato
#7 o que cada país envíe un grupo de música o cantante de origen Palestino.{0x1f349}
Jointhouse_Blues #8 Jointhouse_Blues
Hay que dejarlos solos, aislados y repudiados, eso parece ser lo que más les duele.
ur_quan_master #10 ur_quan_master
La marea está cambiando.

The tide is turning.
www.youtube.com/watch?v=td6CD3J9kiY
makinavaja #6 makinavaja
Esa es la actitud...
