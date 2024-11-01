Irlanda amenaza con boicotear Eurovisión 2026 si Israel participa

Irlanda ha anunciado que no participará en Eurovisión 2026 si Israel sigue adelante con su participación. Así lo ha comunicado hoy, 11 de septiembre, la emisora pública RTÉ, que se pronuncia de forma tajante tras meses de debate interno en el seno de la Unión Europea de Radiodifusión (UER). RTÉ declaró que sería «inaceptable» tomar parte en el festival “dado el continuo y espantoso número de víctimas en Gaza”. Además, expresó su “profunda preocupación” por el asesinato de periodistas, la falta de acceso de medios internacionales al territorio