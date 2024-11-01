Irán, solo queda el pueblo

Las protestas que sacuden Irán desde hace semanas no pueden reducirse a episodios aislados de descontento. Son el resultado de tensiones acumuladas en un contexto de opresión política, colapso económico y control social muy estrictos. Estas movilizaciones representan también una transformación del tejido social, de la forma de rebelarse contra un Estado y un sistema esquizofrénico y fuera de control. Las reivindicaciones no solo se refieren a leyes o políticas específicas, sino al derecho a determinar sus propias condiciones de vida y a partici