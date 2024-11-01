edición general
5 meneos
6 clics

Irán, solo queda el pueblo

Las protestas que sacuden Irán desde hace semanas no pueden reducirse a episodios aislados de descontento. Son el resultado de tensiones acumuladas en un contexto de opresión política, colapso económico y control social muy estrictos. Estas movilizaciones representan también una transformación del tejido social, de la forma de rebelarse contra un Estado y un sistema esquizofrénico y fuera de control. Las reivindicaciones no solo se refieren a leyes o políticas específicas, sino al derecho a determinar sus propias condiciones de vida y a partici

| etiquetas: irán , opresión política , opresión social , manifestación
5 0 0 K 52 actualidad
2 comentarios
5 0 0 K 52 actualidad
pepel #1 pepel *
Los muertos de Irán, que le molestan a Trump, cuando no le han molestado los 100.000 de Gaza y se ha ido a jugar al golf.
0 K 17
#2 Barriales
Los van a democratizar como a Irak, libia, Afganistán,.....
Y los palmeros fachapobres de mnm, haciendo palmas con las orejas.
0 K 7

menéame