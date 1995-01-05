Irán podría ser capaz de fabricar una bomba atómica en cinco años, temen funcionarios de Estados Unidos e Israel (Enero 1995) [Hemeroteca] [ENG]

Irán está mucho más cerca de producir armas nucleares de lo que se pensaba anteriormente y podría estar a menos de cinco años de tener una bomba atómica, según varios altos funcionarios estadounidenses e israelíes. «La fecha en la que Irán tendrá armas nucleares ya no es dentro de 10 años», afirmó recientemente un alto funcionario, en referencia a las estimaciones anteriores. «Si los iraníes mantienen este esfuerzo intensivo para conseguir todo lo que necesitan, podrían tener todos los componentes en dos años.