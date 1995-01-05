edición general
Irán podría ser capaz de fabricar una bomba atómica en cinco años, temen funcionarios de Estados Unidos e Israel (Enero 1995) [Hemeroteca] [ENG]

Irán está mucho más cerca de producir armas nucleares de lo que se pensaba anteriormente y podría estar a menos de cinco años de tener una bomba atómica, según varios altos funcionarios estadounidenses e israelíes. «La fecha en la que Irán tendrá armas nucleares ya no es dentro de 10 años», afirmó recientemente un alto funcionario, en referencia a las estimaciones anteriores. «Si los iraníes mantienen este esfuerzo intensivo para conseguir todo lo que necesitan, podrían tener todos los componentes en dos años.

Supercinexin #6 Supercinexin
Y a fecha de Febrero de 2026, el Mundo se da cuenta de que su mayor error fue no conseguirlo.
oceanon3d #2 oceanon3d *
Un buen paso para la.paz mundial.

Ojalá todos países dispusieran de un buen arsenal. De momento lo tienen casi en exclusiva matones como Usa, Rusia o Israel e incluso China.

Seguro que los verdaderos hdp se lo pensarían un poco.

O todos o ninguno ... Debería ser un derecho.
azathothruna #4 azathothruna
#2 O se creen nuevos tipos de armas de destruccion masiva y que no se comparta con nadie, en especial con los colonizadores :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil:
vicus. #5 vicus.
De momento Gringolandia es el único que a tirado dos, ciertamente debemos preocuparnos por los que todavía no la tienen.
aupaatu #8 aupaatu
Israel la cosiguió saltandose la prohibicion y se ha conbertido en el maton de la Zona con su socio Nortamericano como proveedor de armamento y tecnologia militar,pero el peligro es Irán
azathothruna #3 azathothruna
Y en el 2000, no paso nada
#9 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 #3 Porque el reactor de Arak, un IR-40 de agua pesada estaba diseñado para fabricar Pu-239, y en el 2000 fue modificado y pasó a estar bajo supervisión de la OIEA, ahora puede fabricar isótopos medicinales
www.iaea.org/es/recursos/bases-de-datos/base-de-datos-de-reactores-de-

Los que en esa base de datos aparecen como sin supervisión de la OIEA son los que pueden fabricar Pu-239, uno en Israel y Corea y dos en India y China.
Los de USA, RU, Francia y Rusia ya están cerrados o desmantelados.
#7 Juantxi
No creo que pueda tardar tanto, me parece muy exagerado, si para que matarna a Carrero Blanco, algo innesarb si iba a tardar tanto.
#1 Alcalino
Puede que si, o puede que no, o puede que sea verdad, o puede que nos estén tomando el pelo otra vez como con las armas de destrucción masiva de Irak.

Lo que si que tengo claro que esto va de controlar el relato
