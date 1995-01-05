Irán podría ser capaz de fabricar una bomba atómica en cinco años, temen funcionarios de Estados Unidos e Israel (Enero 1995) [Hemeroteca] [ENG]

Irán está mucho más cerca de producir armas nucleares de lo que se pensaba anteriormente y podría estar a menos de cinco años de tener una bomba atómica, según varios altos funcionarios estadounidenses e israelíes. «La fecha en la que Irán tendrá armas nucleares ya no es dentro de 10 años», afirmó recientemente un alto funcionario, en referencia a las estimaciones anteriores. «Si los iraníes mantienen este esfuerzo intensivo para conseguir todo lo que necesitan, podrían tener todos los componentes en dos años.
Ojalá todos países dispusieran de un buen arsenal. De momento lo tienen casi en exclusiva matones como Usa, Rusia o Israel e incluso China.
Seguro que los verdaderos hdp se lo pensarían un poco.
O todos o ninguno ... Debería ser un derecho.
www.iaea.org/es/recursos/bases-de-datos/base-de-datos-de-reactores-de-
Los que en esa base de datos aparecen como sin supervisión de la OIEA son los que pueden fabricar Pu-239, uno en Israel y Corea y dos en India y China.
Los de USA, RU, Francia y Rusia ya están cerrados o desmantelados.
Lo que si que tengo claro que esto va de controlar el relato