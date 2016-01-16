edición general
Irán ofrece vender sistemas de armas avanzados a cambio de criptomonedas en medio de dificultades económicas (Eng)

Irán planea vender armas avanzadas a través de criptomonedas para eludir las sanciones en medio de crisis económicas, incluida una inflación del 42,5% y una depreciación del 50% del rial frente al dólar en 2025.

Don_Pixote #2 Don_Pixote
Un plan sin fisuras
Atusateelpelo #1 Atusateelpelo *
La fuente original era el FT pero me he encontrado con que esta baneada en MNM. Asi que subo esta otra fuente.

Traduccion automatica (del articulo de FT www.ft.com/content/d1ceb1a4-3493-4776-ae22-c94d76dc478f ):

"Irán ofrece vender sistemas de armas avanzados, como misiles balísticos, drones y buques de guerra, a gobiernos extranjeros a cambio de criptomonedas, en un intento de utilizar activos digitales para eludir los controles financieros occidentales.

El Centro de…   » ver todo el comentario
johel #5 johel
seria unas risas que aceptase las criptotrumpcoins
#10 sorecer
#7 A día de hoy, haber nacido allí, no te salva de nada. Ni de una deportación.
Amoniaco #11 Amoniaco
#10 de que no les cortaran la puta cabeza por negarte a vivir bajo la sharia parece que les salvo :-)
#3 endy
Como todo buen traficante de armas que se precie
#9 sorecer
#3 Esto... España y USA hacen exactamente lo mismo, vender armas a otros países... y a comerciantes extranjeros legales lo cuales luego las revenden a paises "terroristas" o grupos armados.

Lo que pasa es que USA controla el tema de SWIFT y sanciones y puede hacer pupita bloqueando el dinero. Pero con las criptos, ya está solventado. Una transaccion entre dos empresas.
Amoniaco #4 Amoniaco
Una dictadura teocratica donde matan mujeres por no someterse al patriarcado, al patriarcado musulmán, ahorcan homosexuales, donde todas las minorías de un país enorme prácticamente han desaparecido asesinados o se han viso obligados a a marcharse, donde los que no son musulmanes deben cumplir la ley de la sharia o morir, donde es legal casarte con niñas pequeñas, donde se financian grupos terroristas y grupos militares que toman países, provocan guerras civiles y donde en meneame se romantiza…   » ver todo el comentario
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
#4 Solo matizarte que quizas tu amiga ya no este viviendo en EEUU y quizas lo este haciendo en una carcel de El Salvador.
Amoniaco #7 Amoniaco
#6 lo dudo. Ella no llegó violando ninguna ley, nació allí
Orange_Noticias #8 Orange_Noticias *
#6 el colega se olvida de los mormones con sus veinte esposas, y muchas menores de edad
es.wikipedia.org/wiki/Mormonismo_y_poligamia
¡entre 2000 y 2018, en 38 estados se registraron 167.000 matrimonios en los que una de las partes era menor de edad, con casos documentados de niñas de 10, 12, 13 y 14 años
www.bbc.com/mundo/noticias/2016/01/160108_eeuu_matrimonio_infantil_mat;   » ver todo el comentario
Amoniaco #12 Amoniaco
#8 hostia, me has abierto los ojos, ahora lo veo claro. Irán no es tan malo, es decir es bueno, por que no se que historia que me estas contando de los mormones.
Ahora lo veo claro, son buena gente
