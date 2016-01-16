Irán ofrece vender sistemas de armas avanzados a cambio de criptomonedas en medio de dificultades económicas (Eng)

Irán planea vender armas avanzadas a través de criptomonedas para eludir las sanciones en medio de crisis económicas, incluida una inflación del 42,5% y una depreciación del 50% del rial frente al dólar en 2025.
| etiquetas: iran , venta , armas , criptomonedas
Traduccion automatica (del articulo de FT www.ft.com/content/d1ceb1a4-3493-4776-ae22-c94d76dc478f ):
"Irán ofrece vender sistemas de armas avanzados, como misiles balísticos, drones y buques de guerra, a gobiernos extranjeros a cambio de criptomonedas, en un intento de utilizar activos digitales para eludir los controles financieros occidentales.
El Centro de
Lo que pasa es que USA controla el tema de SWIFT y sanciones y puede hacer pupita bloqueando el dinero. Pero con las criptos, ya está solventado. Una transaccion entre dos empresas.
