edición general
2 meneos
5 clics

Irán: juventud a escondidas  

Los jóvenes están divididos entre aquéllos que desean una mayor apertura de su país a Occidente y los más conservadores que ven en el actual régimen un modelo revolucionario, que les permite una independencia de las grandes potencias. En la ciudad de Qom, uno de los lugares más santos del chiísmo, los jóvenes acuden masivamente a matricularse en las escuelas coránicas. Esta ciudad es todo un símbolo de la Revolución, en una de sus escuelas estudió el Imán Jomeini y la ciudad fue escenario de los primeros disturbios...

| etiquetas: documental , historia , iran
1 1 0 K 25 cultura
1 comentarios
1 1 0 K 25 cultura
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... que acabaron con el derrocamiento del Sha de Persia. El programa En Portada ha logrado entrar en una de estas escuelas femeninas, donde las mujeres, después de largos años de estudio, pueden incluso llegar a ser ayatollah, uno de los grados más altos en los estudios de teología. En esa escuela, en la que también están matriculadas alumnas de otros países, algunas europeas, se imparten asignaturas como Sociología o Filosofía.
0 K 20

menéame