Irán: juventud a escondidas  

Los jóvenes están divididos entre aquéllos que desean una mayor apertura de su país a Occidente y los más conservadores que ven en el actual régimen un modelo revolucionario, que les permite una independencia de las grandes potencias. En la ciudad de Qom, uno de los lugares más santos del chiísmo, los jóvenes acuden masivamente a matricularse en las escuelas coránicas. Esta ciudad es todo un símbolo de la Revolución, en una de sus escuelas estudió el Imán Jomeini y la ciudad fue escenario de los primeros disturbios...