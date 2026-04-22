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Irán dispara contra 3 barcos e incauta dos que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz

Irán dispara contra 3 barcos e incauta dos que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz

Un buque griego fue atacado por una cañonera iraní en aguas cercanas al estrecho de Ormuz, sufriendo daños en el puente sin heridos ni impacto ambiental. Irán incautó dos de los tres buques atacados, identificados como MSC Francesca y Epaminondas, alegando violaciones marítimas. La tensión regional aumenta mientras Pakistán refuerza la seguridad ante posibles negociaciones entre EEUU e Irán. Donald Trump prorrogó el alto el fuego, pero Teherán se niega a negociar hasta resolver el bloqueo naval.

| etiquetas: irán , disparar , barco , incautar , ormuz
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3 comentarios
3 0 0 K 46 actualidad
jm22381 #1 jm22381
El MSC Francesca está vinculado directamente con Israel :troll:
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#2 El_dinero_no_es_de_nadie
La Mafia Siciliana de Irán: O pagas por tu protección o puede que te ocurra algo.

Y ahora con actos de piratería :roll:
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#3 sorecer
Hay un bloqueo de un país que está siendo atacado y lo intentan saltar y los paran. Me suena que USA hizo algo parecido con un petrolero Ruso de venezuela hace unos meses. Estableció un bloqueo ilegal y asaltó barcos de otros países.
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