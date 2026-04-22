Irán dispara contra 3 barcos e incauta dos que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz

Un buque griego fue atacado por una cañonera iraní en aguas cercanas al estrecho de Ormuz, sufriendo daños en el puente sin heridos ni impacto ambiental. Irán incautó dos de los tres buques atacados, identificados como MSC Francesca y Epaminondas, alegando violaciones marítimas. La tensión regional aumenta mientras Pakistán refuerza la seguridad ante posibles negociaciones entre EEUU e Irán. Donald Trump prorrogó el alto el fuego, pero Teherán se niega a negociar hasta resolver el bloqueo naval.