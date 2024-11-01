edición general
2 meneos
2 clics

Irán, días decisivos

En estas circunstancias, resulta indignante el ruin pragmatismo de los gobiernos europeos, que asisten impávidos a la matanza de iranís indefensos sin reacción significativa digna de mención más allá de alguna débil condena ritual. Cuando un enemigo mortal atraviesa dificultades, como le sucede hoy al régimen de los ayatolás, la política lógica es incrementar al máximo la presión política y diplomática, endurecer las sanciones, aislar internacionalmente a Teherán y apoyar sin reservas a la alternativa organizada. Nada de esto se acomete...

| etiquetas: iran , manifestaciones
1 1 1 K 14 actualidad
1 comentarios
1 1 1 K 14 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... ni en Bruselas ni en las capitales de los Veintisiete. En sus centros de decisión campea la pasividad más absoluta mientras en la antigua Persia sus habitantes luchan con denuedo contra sus opresores poniendo en riesgo su integridad física y todo lo que poseen al servicio de la noble causa de la democracia y la libertad. Si al final su heroica batalla les lleva al triunfo nada tendrán que agradecer a los que, lejos de ayudarles en su tenaz empresa, siguieron pasteleando con sus verdugos.

…   » ver todo el comentario
0 K 20

menéame