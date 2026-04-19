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Irán descarta enviar una delegación negociadora a Pakistán "mientras exista un bloqueo naval"

Irán descarta enviar una delegación negociadora a Pakistán "mientras exista un bloqueo naval"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado en su red social Truth Social el envío de una delegación a Pakistán para intentar reanudar las negociaciones con Irán. En un segundo mensaje en la misma plataforma, ha amenazado con destruir puentes y centrales eléctricas iraníes si Teherán rechaza el acuerdo. Irán no ha tomado por el momento ninguna decisión sobre el envío de una representación diplomática a Pakistán. Según ha informado la agencia Tasnim, esta ausencia de negociadores se mantendrá vigente "mientras exista un bloqueo..

| etiquetas: irán , descarta , negociadores , pakistán , eeuu
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6 comentarios
16 1 0 K 191 actualidad
ur_quan_master #1 ur_quan_master
¿ Todavía queda alguien en el planeta que no tenga claro que la situación en Ormuz es responsabilidad exclusiva de los ataques criminales de EEUU e Israel contra Irán?
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cocolisto #2 cocolisto
"Irán ha negado informes de EE.UU. sobre los planes de celebrar una segunda ronda de conversaciones en la capital de Pakistán, Islamabad, informa la Agencia de Noticias de la República Islámica (IRNA).

El medio señala que las noticias publicadas por el país norteamericano al respecto son "parte de su estrategia mediática y forman parte del 'juego de culpas' para presionar" a Teherán.

Asimismo, se indica que "no hay perspectivas claras de negociaciones fructíferas"…   » ver todo el comentario
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cocolisto #4 cocolisto
Va haber bombardeos y destrucción sobre Irán si o sí. El trompas y toda su prole están buscando la justificación en una estrategia de mentiras cada día con una nueva.
No parece que se achanten los iraníes. Pero que va a ser terrible, también.
Ojalá el trompas y su séquito sean destruidos.
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#5 Maldito
Además no tiene sentido arriesgarse a que los maten y hacer un viaje de mierda para perder el tiempo mientras los otros van cómodamente en sus jets.
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Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
Parece que ya van aprendiendo...
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Cehona #6 Cehona
Como decía Ayuso, "Se van a morir igual".
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menéame