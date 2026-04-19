Irán descarta enviar una delegación negociadora a Pakistán "mientras exista un bloqueo naval"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado en su red social Truth Social el envío de una delegación a Pakistán para intentar reanudar las negociaciones con Irán. En un segundo mensaje en la misma plataforma, ha amenazado con destruir puentes y centrales eléctricas iraníes si Teherán rechaza el acuerdo. Irán no ha tomado por el momento ninguna decisión sobre el envío de una representación diplomática a Pakistán. Según ha informado la agencia Tasnim, esta ausencia de negociadores se mantendrá vigente "mientras exista un bloqueo..
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El medio señala que las noticias publicadas por el país norteamericano al respecto son "parte de su estrategia mediática y forman parte del 'juego de culpas' para presionar" a Teherán.
Asimismo, se indica que "no hay perspectivas claras de negociaciones fructíferas"… » ver todo el comentario
No parece que se achanten los iraníes. Pero que va a ser terrible, también.
Ojalá el trompas y su séquito sean destruidos.