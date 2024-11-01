Irán atacó con éxito instalaciones de producción de petróleo y gas, en lugar de refinerías, terminales y almacenes [eng]

El lunes 16 de marzo se produjo un incendio en Shah, un importante yacimiento de gas natural en los Emiratos Árabes Unidos, tras un ataque con drones. Como medida de precaución, se han suspendido las operaciones en el yacimiento de gas y los funcionarios están evaluando los daños. Shah es uno de los yacimientos de gas natural más grandes del país. Asimismo, Javier Blas, portavoz del Ministerio de Petróleo de Irak, confirmó que el yacimiento petrolífero de Majnoon, un activo fundamental en el sur de Irak, también había sido atacado. Además, ...