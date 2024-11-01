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La involuntaria premonición de Karoline Leavitt, secretaria de prensa de Trump, antes del tiroteo: "Va a haber disparos esta noche"

La involuntaria premonición de Karoline Leavitt, secretaria de prensa de Trump, antes del tiroteo: "Va a haber disparos esta noche"

Será divertido, será entretenido, estoy deseando escucharlo', dijo la portavoz de la Casa Blanca, entrevistada por FOX en los momentos previos a la cena.

| etiquetas: premonición , trump , disparos , karoline leavitt
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8 comentarios
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themarquesito #2 themarquesito *
Una desafortunada elección de palabras. El equivalente en castellano de esa expresión en inglés sería "va a tirar con bala"
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ewok #7 ewok
#2 Tampoco es muy habitual en castellano decir eso.
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themarquesito #8 themarquesito *
#7 No es lo más corriente, pero sí que se usa "tirar con bala" para decir que alguien es verbalmente agresivo. Hasta puedes encontrar la expresión en el DLE y otras partes:
dle.rae.es/bala
diesgital.com/search?q=tirar+con+bala
diccionario.reverso.net/espanol-definiciones/tirar+con+bala
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Ratoncolorao #1 Ratoncolorao
"Premonición", dice...
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maxxcan #6 maxxcan
#1 jajajaja. Sal de mi cerebro. Eso o compartimos gusano
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almadepato #3 almadepato
Igual estaba todo preparado, como aquel día de la oreja. Son una pantomima
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elgranpilaf #5 elgranpilaf
#3 Sí, ya no engañan a nadie, salvo a ellos mismos. Bueno no, siguen engañando a millones de tontos, sí
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menéame