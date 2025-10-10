Investigan a trabajadores de ITVASA por la venta a terceros países de aplicaciones informáticas propiedad de la empresa

La empresa Inspección Técnica de Vehículos (Itvasa) ha remitido a la Fiscalía las conclusiones de una investigación interna iniciada tras una denuncia registrada el pasado 28 de julio a través del sistema interno de información de la compañía. Según informa el Principado, en el curso de dicha investigación se han hallado indicios que, sin prejuzgar responsabilidades, podrían ser compatibles con actuaciones ilícitas. Se trata, concretamente, de la venta a terceros países de aplicaciones informáticas propiedad de la empresa sin que esta tuviera..