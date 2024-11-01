Investigan una residencia canina en Amposta tras hallar un perro muerto y animales maltratados  

El SEPRONA de la Guardia Civil en Tarragona ha abierto una investigación contra la responsable de una residencia canina de Amposta por un presunto delito de maltrato animal con resultado de muerte. Al personarse en el lugar, los agentes localizaron un perro fallecido con signos evidentes de haber sufrido lesiones, así como otros animales con heridas de distinta consideración. Durante la inspección, el SEPRONA detectó además un número de animales muy superior al permitido. En total, se contabilizaron 68 perros, cuando la capacidad máxima auto...