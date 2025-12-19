Investigan la muerte de dos recién nacidos tras partos domiciliarios en Madrid

Dos recién nacidos han fallecido en las últimas horas en la Comunidad de Madrid tras sendos partos domiciliarios ocurridos en el distrito madrileño de Ciudad Lineal y en el municipio de Colmenar Viejo. En ambos casos, los sanitarios del Summa 112 intentaron sin éxito reanimar a los bebés, cuyos nacimientos se complicaron. En el caso de Colmenar Viejo, se trataba de un parto domiciliario programado de una mujer primípara de 30 años, con ocho meses y medio de gestación, que estaba previsto para el pasado martes con asistencia médica en su vivien