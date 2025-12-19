edición general
Investigan la muerte de dos recién nacidos tras partos domiciliarios en Madrid

Dos recién nacidos han fallecido en las últimas horas en la Comunidad de Madrid tras sendos partos domiciliarios ocurridos en el distrito madrileño de Ciudad Lineal y en el municipio de Colmenar Viejo. En ambos casos, los sanitarios del Summa 112 intentaron sin éxito reanimar a los bebés, cuyos nacimientos se complicaron. En el caso de Colmenar Viejo, se trataba de un parto domiciliario programado de una mujer primípara de 30 años, con ocho meses y medio de gestación, que estaba previsto para el pasado martes con asistencia médica en su vivien

Carlos_Sanjuán #1 Carlos_Sanjuán
Creo que a veces las personas asumimos riesgos absurdos no sé porqué.
Barney_77 #2 Barney_77 *
#1 Porque muchas veces somos (son) más gilipollas de lo que nos creemos (se creen) y nos dejamos (Se dejan) llenar la cabeza con pajaritos. Te venden la experiencia como algo maravilloso, de conexión con nuestro yo interior, luz tenue, aceites balsámicos, música relajante... y al final es un infierno, lleno de sangre, caca y dolor, te queda el salón como una carnicería y oliendo a metálico durante semanas. Aparte de que es peligroso para la madre y la criatura. Lo sé por experiencia, yo estaba totalmente en contra, pero no pude convencer a la contraparte, con todo su círculo de mujeres empoderadas diciéndole que ella era la dueña de su cuerpo y esas cosas.
#3 Eukherio
#1 Por modas chorra promocionadas por influencers en redes sociales. Te romantizan cualquier chorrada como parir en la intimidad de tu casa y después no te cuentan que si algo sale mal no es lo mismo estar en medio de un hospital con médicos y enfermeros las 24 horas que tener que llamar una ambulancia y esperar a que llegue.
#7 Juantxi
#1 Ante cualquier eventualidad el parto en un gran hospital da seguridad, cualquier complicación puede ser atendida de inmediato y salvar la vida del bebé o de la madre.
No soy partidario ni del parto en el domicilio ni tampoco en una pequeña clínica.
#8 silzul
#1 La gente se olvida pronto de que hace poco más de medio siglo la mortalidad infantil y de las mujeres en el parto era enorme. Que la sanidad universal, seguimiento del parto y su preparación.... Salvan miles de vidas. Y lo más importante no valoran lo que es la formación y experiencia de los profesionales.

Solo hay que comparar la formación de los ginecólogos/matronas con carreras de 4/6 años + cursos de especialización... con las doulas que en el mejor de los casos dan un curso de mierda.
TripleXXX #9 TripleXXX
#1 ¿Que hay más normal y natural que las muertes en el parto?
estemenda #5 estemenda *
Uno de los bebés venía de nalgas, algo no tan difícil de solucionar con las técnicas adecuadas. Una tragedia evitable más.
PijoProgre #6 PijoProgre *
#5 de nalgas, con 40 y pico y pariendo en casa. La vida del bebé debe estar por encima de caprichos de Instagram
estemenda #10 estemenda
#6 Desde luego mal planeado, que esto no es traer terneros y asumir un malparto de vez en cuando.
aPedirAlMetro #4 aPedirAlMetro
Los mejores infanticidios...
