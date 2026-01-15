edición general
Investigan a un matrimonio de Guía (Gran Canaria) por violar a una mujer inconsciente y grabarlo

La jueza manda a prisión provisional al varón por un delito agravado de agresión sexual y analiza si drogaron a la víctima para cometer los hechos

