edición general
7 meneos
70 clics
Investigamos el piloto automático de Tesla. Es más aterrador de lo que crees [ING]

Investigamos el piloto automático de Tesla. Es más aterrador de lo que crees [ING]  

Tras cientos de accidentes y demandas importantes, las engañosas afirmaciones de Tesla sobre la "conducción autónoma" podrían estar llegando a su fin. Elon Musk y Tesla prometieron coches totalmente autónomos, pero no han cumplido. Ahora podrían tener que retractarse por completo de sus afirmaciones y afrontar las consecuencias.

| etiquetas: tesla , autopilot
5 2 1 K 49 tecnología
5 comentarios
5 2 1 K 49 tecnología
Unregistered #4 Unregistered *
El problema no son solo las eternas promesas incumplidas de Musk en torno al Autopilot, sino que la compañía trata de eliminar y ocultar pruebas de accidentes causados durante el uso del autopilot, para tratar de culpar al conductor. Si teneis unos minutos libres, leed este artículo para que veais como se las gasta Tesla:

www.washingtonpost.com/technology/2025/08/29/tesla-autopilot-crashes-e (Si os sale paywall, probad aquí: archive.is/8rWcO )…   » ver todo el comentario
1 K 24
Malinke #3 Malinke
Tiene subtítulos en español.
0 K 11
jdmf #5 jdmf
Para todas estas mierdas tecnológicas, lo que se necesita es una regulación.

Si el responsable de un accidente cuando el vehículo este el modo "piloto automático" fuese el fabricante del coche, verías como deja, bien de llamarse piloto automático, o bien desarrollarían un piloto automático realmente seguro.
0 K 10
#2 tromperri *
A estas alturas está demostrado que los Tesla son un montón de mierda y el dueño de Tesla otro.
0 K 8
#1 Jarod_mc
Chorprecha!!!!
0 K 6

menéame