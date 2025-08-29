Investigamos el piloto automático de Tesla. Es más aterrador de lo que crees [ING]  

Tras cientos de accidentes y demandas importantes, las engañosas afirmaciones de Tesla sobre la "conducción autónoma" podrían estar llegando a su fin. Elon Musk y Tesla prometieron coches totalmente autónomos, pero no han cumplido. Ahora podrían tener que retractarse por completo de sus afirmaciones y afrontar las consecuencias.
| etiquetas: tesla , autopilot
www.washingtonpost.com/technology/2025/08/29/tesla-autopilot-crashes-e (Si os sale paywall, probad aquí: archive.is/8rWcO )… » ver todo el comentario
Si el responsable de un accidente cuando el vehículo este el modo "piloto automático" fuese el fabricante del coche, verías como deja, bien de llamarse piloto automático, o bien desarrollarían un piloto automático realmente seguro.