Investigadores descubren que las algas de la nieve aceleran el derretimiento de la plataforma de hielo antártica (ENG)

Un nuevo estudio ha revelado que unos diminutos organismos llamados algas de la nieve contribuyen significativamente al derretimiento de la superficie de las plataformas de hielo antárticas. Este descubrimiento podría tener implicaciones de gran alcance para el aumento global del nivel del mar. Las algas de la nieve son plantas microscópicas que crecen sobre la nieve y el hielo, a menudo dándoles un tono verde o rojizo. Estas floraciones oscurecen la superficie de la nieve, reducen su reflectividad y provocan que absorba más luz solar y calor,

| etiquetas: clima , algas , hielo , antartida
alehopio #5 alehopio
Según el estudio (CAS, 27/08/2025), el aumento de la proliferación de algas “de nieve” (como Chlamydomonas nivalis y afines) está impulsado sobre todo por las consecuencias del calentamiento global acelerado por la actividad del hombre:

Temperaturas globales más altas implican una prolongación de la estación de crecimiento de estas algas, y además esas temperaturas crean capas de agua líquida sobre la superficie helada que facilitan el crecimiento de las mismas.

También la contaminación…
Pacman #2 Pacman
Me suena haber visto esto antes, sobre un estudio de 2023

www.nature.com/articles/s43247-023-00768-8

Ahí tenéis datos más técnicos, como la radiación recibida y el enlace al paper
