Investigadores descubren que las algas de la nieve aceleran el derretimiento de la plataforma de hielo antártica (ENG)

Un nuevo estudio ha revelado que unos diminutos organismos llamados algas de la nieve contribuyen significativamente al derretimiento de la superficie de las plataformas de hielo antárticas. Este descubrimiento podría tener implicaciones de gran alcance para el aumento global del nivel del mar. Las algas de la nieve son plantas microscópicas que crecen sobre la nieve y el hielo, a menudo dándoles un tono verde o rojizo. Estas floraciones oscurecen la superficie de la nieve, reducen su reflectividad y provocan que absorba más luz solar y calor,