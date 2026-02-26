edición general
Un investigador descubre que el zorro culpeo cumple un rol clave en la reproducción de la Puya de Santiago

Es decir, el zorro culpeo con su hocico serviría de polinizador de esta planta, conocida también como Chagual.

| etiquetas: zorro , culpeo , chagual , puya , santiago , polinización , reproducción
