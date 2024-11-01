edición general
4 meneos
15 clics
Una investigación sobre el vidrio veneciano del siglo VIII revela la historia más temprana del vidrio en Venecia (It)

Una investigación sobre el vidrio veneciano del siglo VIII revela la historia más temprana del vidrio en Venecia (It)

La historia del vidrio en Venecia es mucho más antigua , compleja y tecnológicamente avanzada de lo que jamás imaginamos...La historia de la tecnología está marcada por transiciones trascendentales. Una de las más importantes para el mundo antiguo fue la transición de la producción de vidrio basada en natrón , la fórmula heredada del Imperio Romano, a la producción de vidrio a partir de cenizas vegetales . Este cambio, provocado por la dificultad de obtener natrón egipcio, marcó el comienzo de una nueva era para la vidriería europea .

| etiquetas: vidrio , venecia , historia
3 1 0 K 46 Historia
1 comentarios
3 1 0 K 46 Historia
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
¿VHS o Beta?
0 K 15

menéame