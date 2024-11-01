Una investigación descubre los orígenes del Templo de Karnak del Antiguo Egipto (ENG)

edición general
Una investigación descubre los orígenes del Templo de Karnak del Antiguo Egipto

Descubrieron que antes de aproximadamente el 2520 a. C., el sitio no habría sido apto para una ocupación permanente debido a las inundaciones periódicas causadas por las rápidas aguas del Nilo. Esto significa que la ocupación más temprana en Karnak probablemente se produjo durante el Imperio Antiguo (c. 2591-2152 a. C.). Los fragmentos cerámicos hallados en el yacimiento corroboran este hallazgo, y los más antiguos datan de entre c. 2305 y 1980 a. C.

