Invertir en prevención de incendios ayudaría a salvar una superficie como la de Portugal: por cada 1.000 millones de euros se ahorrarían 99.000

Prevención y una gestión forestal más eficaz. Estas son las dos demandas más reclamadas tanto por la ciudadanía como por los bomberos que en estos días combaten sin descanso los numerosos incendios forestales que azotan España, especialmente en Castilla y León y Galicia. Destinar recursos a la prevención de incendios es tan importante que si se invirtieran 1.000 millones de euros al año, el ahorro estimado sería de 99.000 millones de euros, según los cálculos de Greenpeace, que asegura que esta cantidad permitiría gestionar.

mis_cojones_33
Es que no es lo mismo trincar sobres de solo 1.000 millones que de 99.000 millones.
vviccio
El mismo razonamiento se aplica a la crisis climática pero a las élites extractivas les da igual porque no quieren perder ni un euro de sus privilegios.
chavi
El problema es que la prevencion no vende. Y es muy fácil presentarla como "despilfarro".

Con la sanidad primaria pasa exactamente lo mismo.
jonolulu
Y además se daría trabajo y se fijaría población
ipanies
El mejor sistema de cuidado del monte es la ganadería extensiva y eso va contra la rentabilidad económica rápida e individual que fomenta el sistema capitalista.
El imaginar pueblos llenos de vida gracias a brigadistas y sus familias repoblando toda la España vaciada para limpiar maleza con desbrozadoras es una utopía.
parladoiro
#9 la ganadería extensiva es igual o más capitalista que la intensiva, por algo se usa en países capitalistas mientras la extensiva está desaparecida en países más socialistas.

Si se maximiza acabas como medio EE. UU. con todo el pasto, bosque para silvicultura y para madera pasado a fuego como mucho a 5 años: staceymarion.com/fna/index.html y no gastando ni en combustible para maquinaria ni personal.

#10 No se ahorra nada, el coste de los incendios son 600 millones, inferior a los 1.000 millones de mantenimiento. El único mantenimiento posible contra incendios más barato que los incendios, es quemar para que se queme solo el combustible que quieres, no todo el terreno.
TipejoGuti
A ver si lo entendemos.
Echar millones a mansalva en las.ciudades donde vive la mitad de la población es inversion del estado.
Echar dinero en las zonas donde vive la otra mitad y los que toman decisiones solo pasan en elecciones: es chuminá.
tul
#1 esos 98.000 millones que no se gastarian las admon en gran parte van a las empresas amiguitas del alma
hazardum
Es cosa de altura de miras, básicamente, para algunos si no ven un incendio o no existe o no puede ocurrir, por lo que la prevención para ellos es dinero tirado, es decir, si te gastas dinero en prevenir, habría menos incendios, pero como el resultado no es tangible entonces, reducen la inversión en prevención pensando que no es útil o no hace falta, y vuelven a ocurrir incendios, y así.

Luego esta el descontrol en las autonomías, donde cada cual hacer lo que le dé la gana, segun he podido…   » ver todo el comentario
Tecar
El problema es quién se los ahorra y quién los paga.
Si yo me ahorro 1000, pero luego los 99000 como consecuencia de falta de inversión los paga otro, las cosas cambian.
¿No?
