La inversión inmobiliaria procedente de Latinoamérica rompe los precios en España

Madrid se coloca como el principal foco de atracción en el conjunto del país.

Jointhouse_Blues
Esto huele a blanqueo de capital que tumba.
Vamohacalmano
#2 ¿Tu te crees que un trabajador latinoamericano puede comprarse un piso en Madrid? no podemos comprarlos nosotros van a poder ellos que su moneda vale patatas. No son trabajadores los que compran pisos. Como bien dice #1 blanquean dinero con real state
Pertinax
#4 Creo que les tomas por giles. La inmensa mayoría de los retornados actuales no son millonarios, aquellos ya salvaron sus posibles hace décadas, especialmente argentinos y venezolanos. No es de hoy el tema.

Los emigrados recientes no compran pisos. Hablan de empresas de México y Brasil.
Katos
#5 que la mayoria no sea millonarios no implica que si vengan unos miles de poder adquisitivo comprando casas en el banco SAlamanca, no?.


VEnga para que te entretengas:
portalestadistico.com/municipioencifras/?pn=madrid&pc=ztv21&id
Pertinax
#10 Efectivamente. Los que tienen dinero, van al Barrio de Salamanca. Los que tienen menos, a donde les da. Los que no tienen, a donde pueden.

Curiosamente, Manuel Anido, hijastro de Díaz Canel, Presidente cubano, es de los primeros, y vive la dolce far niente en ese barrio junto a actrices famosetas. Por lo que sea.  media
Katos
#4 nadie esta hablando de trabajadores, estamos hablando de gente con fortunas que vienen aqui y te hunden a ti y a tu familia en dinero.
ochoceros
#1 Antes el dinero negro de dudosas procedencias como el del narcotráfico se tenía que blanquear a través de entramados de empresas pantalla y testaferros, con "pérdidas" de un 20-40%.

Ahora se compran una vivienda en España con el precio inflado, pero al año siguiente ya le sacan un 10-15% más con su alquiler y venta. Y si no lo venden tienen un dinerito limpio y legal que les entra a su cuenta todos los meses porque fiscalmente les da igual tener un piso que mil ya que no hay penalización por volumen de tenencia. De hecho los especuladores inmobiliarios lo tienen muy sencillo para pagar menos impuestos que cualquier otra empresa.
Pertinax
Sin leer, como buen meneante: los latinoamericanos huyen de algunos de sus países de mierda porque pueden, y lo hacen al mejor país que pueden hacerlo porque tienen la nacionalidad confirmada en muchos casos y obvias afinidades culturales. Hacen lo que haríamos todos. Venderlo todo y comprar aquí. Porque en comparación esto es Suiza.

Bienvenidos de vuelta. Y gracias por acogernos en su día. Os lo debemos.
Gry
Pues lo normal, España está petada de casoplones construidos por gente que hizo las Américas y volvió a su pueblo a jubilarse.

Los que vienen ahora son los descendientes de los que no lo lograron en la primera generación.
Rorschach_
Cuando dice Latinoamérica quiere decir Venezuela.
borteixo
Panchitada histórica :troll:
Aas59
Ojo que eso lo dice Madrid capital " quemo saben como llegar a Guadalajara
