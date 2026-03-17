La invasión israelí del Líbano está llevando a una nación frágil a su «punto de inflexión» [ENG]

La invasión israelí del Líbano, que se está extendiendo rápidamente, desestabilizará un país que ya se encuentra al borde del colapso. «Esta guerra puede suponer realmente el punto de inflexión», afirmó Sami Nader, director del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad San José de Beirut. Casi un millón de personas se han visto desplazadas mientras Israel bombardea el sur de Beirut y envía tropas al sur del Líbano, en su campaña contra la milicia respaldada por Irán, Hezbolá.