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Internet, móviles, IA: tres revoluciones, el mismo patrón

Internet, móviles, IA: tres revoluciones, el mismo patrón

Llevo casi treinta años trabajando con tecnología y he tenido el privilegio —o la desgracia, según se mire— de vivir en primera fila las tres grandes revoluciones tecnológicas de nuestra era. Internet, el smartphone y ahora la inteligencia artificial. Y la verdad es que, después de la tercera, ya puedo confirmar algo que sospechaba desde la segunda: el guion es siempre el mismo. Exactamente el mismo. Cambian los actores, cambian los cacharros, pero la obra no varía ni una coma.

| etiquetas: tecnología , ia , internet
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3 comentarios
2 1 0 K 22 tecnología
frankiegth #2 frankiegth *
El enésimo artículo que nos "previene" de no esperar ni un minuto más para introducirnos en la dinámica de las IA corporativas. Ya se ve la burbuja de las IA inflarse en el horizonte...
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#3 pelagius
Hubo otras antes: el cd-rom multimedia, las bbs, ... eres joven
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#1 oscarcr80
La primera vez que oí la palabra Internet fué allá por 1995. En mi ciudad algunas peluquerías o cafeterías tenían internet.
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menéame