Internet está a punto de cambiar: China crea el primer chip 6G 'universal' con velocidades más rápidas

China ha dado un golpe en la mesa para tomar la delantera frente a Occidente en el terreno de las conexiones. Pese a que Europa dominó las distintas generaciones de telefonía móvil hasta la llegada del 4G, el continente empezó a rezagarse con el 5G y, como era de esperar, el 6G. Abrir la era de las redes inteligentes "nativas de IA". Estas redes tendrían la capacidad de reconfigurarse de forma autónoma gracias a algoritmos

Mauro_Nacho
Occidente está dormido en los laureles.
Zamarro
Si este chip tampoco permite que USA se conecte a las puertas traseras como pasaba con el 5G .... USA gritara muy fuerte y pondra aun mas sanciones.
Desde que dejaron de controlar el 4G y todos sus agujeros de seguridad, los USAnos estan muy cabreados
osen
¿Tengo que volver a vacunarme?
