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Intermediarios ucranianos visitan Mina Miura y dicen ver una «oportunidad de inversión»

Intermediarios ucranianos visitan Mina Miura y dicen ver una «oportunidad de inversión»

Aseguran trabajar con un grupo de empresarios que baraja adquirir las instalaciones, ser «conocedores» de la situación actual de la empresa y estar echando números

| etiquetas: mina miura , mina , asturias , ucranianos , ucrania , empresarios
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javibaz #1 javibaz
¿Reinvirtiendo las ayudas de europa?
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menéame