Lo que me interesa es lo que no me cuadra  

Este pasado sábado a Alberto Olmos y a mí nos invitaron al Ja! Festival en Bilbao. Hablamos de nuevas y viejas formas de comunicar, de mentiras, de verdades y hasta de periodismo.

Qué buena pinta tiene el crossover entre Dos tontos muy tontos y Campeones.
Menos mal que pone el nombre en las etiquetas, casi le doy una visita al subnormal de Soto Ivars
