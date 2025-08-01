«Lo que intento transmitir en los libros que he escrito es que deben triunfar la alegría y las ganas de seguir viviendo»

La obra de Héctor Abad Faciolince (Medellín, Colombia, 1958) conoce un antes y un después de la publicación de El olvido que seremos (2006), la narración del asesinato de su padre en 1987. Si ya tuvo una buena circulación el libro, más aún la tuvo tras estrenarse la película basada en él y dirigida por Fernando Trueba (con guion de su hermano David). No obstante, Abad Faciolince tiene en su haber más novelas editadas (otras las abandonó por diversos motivos). La más reciente de ellas es Salvo mi corazón todo está bien (2022).