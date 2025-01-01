Intel aprende al fin de AMD: su próximo socket durará cuatro generaciones de CPU

No corren buenos tiempos para el equipo azul bajo el mandato de Lip-Bu Tan tras la precipitada y obligada salida de Pat Gelsinger en diciembre pasado como máximo responsable de la compañía. Esta mala situación no es fruto de un día, ni de dos, sino de mal hacer que seguido la compañía que, poco a poco, ha visto como AMD le está adelantando por la derecha, no sólo en el mercado doméstico, sino también en el de servidores.
Ya veremos Intel, no me fío nada de ellos.
Pero cualquier mejora desde donde esta ahora intel, sera una buena noticia. Yo sigo con un i7 11700 y aun no veo por que cambiarla ni cuando.
puse 128 gb de ram y eso acelera los juegos asi que tampoco gasto en nvme de los mas nuevos para la mayoria de los juegos , aunque si a veces echo de menos no tener un poco mas.
* escrito desde un ryzen