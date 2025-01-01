edición general
12 meneos
44 clics
Intel aprende al fin de AMD: su próximo socket durará cuatro generaciones de CPU

Intel aprende al fin de AMD: su próximo socket durará cuatro generaciones de CPU

No corren buenos tiempos para el equipo azul bajo el mandato de Lip-Bu Tan tras la precipitada y obligada salida de Pat Gelsinger en diciembre pasado como máximo responsable de la compañía. Esta mala situación no es fruto de un día, ni de dos, sino de mal hacer que seguido la compañía que, poco a poco, ha visto como AMD le está adelantando por la derecha, no sólo en el mercado doméstico, sino también en el de servidores.

| etiquetas: intel , amd , cpu , preocesador , generaciones
11 1 0 K 198 tecnología
6 comentarios
11 1 0 K 198 tecnología
#3 Nowotny
Comparado con Intel, AMD ha cuidado a sus compradores, les ha escuchado y les ha dado soporte durante mucho tiempo. Aún salen procesadores para plataforma AM4 y se pueden comprar chips mejores que los que compraste en su momento.

Ya veremos Intel, no me fío nada de ellos.
1 K 15
JackNorte #1 JackNorte *
Eso es lo que dice , a ver si dentro de 4 generaciones , lo cumple o existe, lo que pase antes.
Pero cualquier mejora desde donde esta ahora intel, sera una buena noticia. Yo sigo con un i7 11700 y aun no veo por que cambiarla ni cuando.
puse 128 gb de ram y eso acelera los juegos asi que tampoco gasto en nvme de los mas nuevos para la mayoria de los juegos , aunque si a veces echo de menos no tener un poco mas. :-)
0 K 12
#4 tpm1
#1 ¡Qué menos que ponerle 256 gb de ram! Eres un poco tieso.
1 K 22
JackNorte #5 JackNorte *
#4 Es que no dejana en esta placa. xD tampoco salio tan caro 421
0 K 12
millanin #2 millanin
Ahora no. Ya probé ryzen y no me cambio.
1 K 11
#6 sorecer
Cuando intel era el amo de la barraca, se la sudaba todo. Ahora que vienen los problemas, piensa en sus clientes..

* escrito desde un ryzen
0 K 10

menéame