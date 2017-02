Insultos homófobos a Eduardo Casanova tras los Goya en Twitter

Y luego creemos que no queda trabajo por hacer... Érase una vez un graciosillo que pone un tuit ofensivo contra el actor Eduardo Casanova por su look en los Premios Goya al que, en vez de lloverle reproches, le suceden comentarios homófobos muy poco ingeniosos. Y lo malo es que no es el primero ni será el último... Sirva al menos como denuncia.