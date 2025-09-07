edición general
5 meneos
60 clics
Insulto machista en el Congreso

Insulto machista en el Congreso

El alarde de furia antifeminista de Vox en la Cámara baja instrumentaliza la institución.

| etiquetas: vox , congreso , machismo
4 1 2 K 38 politica
sin comentarios
4 1 2 K 38 politica

menéame