Inmigración y Populismos

El ascenso de Aliança Catalana está sorprendiendo a mucha gente. Que una mayoría de sus votos sea de gente que no está favor de la independencia sorprende aún más. Sin embargo, entender por qué pasa esto es fundamental para entender hacia donde va la política y qué puede pasar en la democracia actual.
"El sistema político europeo tiene un problema de representación cultural, las actitudes culturales de los votantes no están reflejadas en las élites políticas. Los políticos, especialmente los que llegan a puestos de poder, tienden a tener perfiles psicológicos y sociales muy distintos al votante medio. Son más cosmopolitas, más abiertos, más globalistas… y eso es legítimo. Pero cuando sus valores chocan sistemáticamente con los de la
En uno de los tipos de test, el de las 16 personalidades o MBTI, indicador de tipo Myers-Briggs se clasifica a las personas en 16 personalidades diferentes que a su vez se clasifican en 4 grupos:
Se forman combinando 4 pares de preferencias opuestas:
1. E – I → Extroversión vs. Introversión
2. S – N → Sensación (datos concretos) vs. Intuición (ideas y patrones)
3. T – F →
La mayoría de los votantes europeos quiere reducir la inmigración, mientras que la mayoría de los parlamentarios no apoya esa reducción.
La inmigración tiene aspectos positivos y negativos (y más según cómo se gestione) llevando décadas siendo un tema tabú hablar de la parte menos buena. En ausencia de partidos "… » ver todo el comentario