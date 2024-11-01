Inma Pelegrín (‘Fosca’): “Todos nacemos potencialmente caínes y abeles: víctimas y victimarios”

La poeta lorquina Inma Pelegrín recibe el Premio Lumen con su primera novela, ‘Fosca’, en la que reivindica el habla de su tierra y explora las relaciones fraternas en una edad temprana de la vida cuando inocencia y malicia se entretejen.
| etiquetas: inma pelegrín , fosca , premio lumen , novela
La Biblia cuenta una historia
Que un Dios terrible dictó
El drama de dos hermanos
El justo y el traidor
Abel mezquino y cobarde
El siervo de su señor
Caín que no entró en el juego
Y que se rebeló
Te maldigo
Truena la voz de su juez
Padre nuestro
Que nos privó del Edén
Caín rompió con un gesto
Su yugo de esclavitud
Huyó del ojo implacable
Llevó su propia cruz
Perseguido
Por quebrantar una ley
Que no entiende
Y que no cuenta con él
Sufrirás, morirás, esta es su voluntad…