La iniciativa reunida en Davos promueve cinco acciones para garantizar la competitividad industrial y energética de España y Portugal

El reto es ejecutar con rapidez: elevar la ambición y la coordinación en sectores estratégicos; ofrecer una regulación orientada a la competitividad y centrada en resultados; acelerar el despliegue de infraestructuras críticas como las redes eléctricas; redoblar la apuesta por la innovación; y desbloquear la productividad del talento.

sotillo #1 sotillo
¿Con una ultra derecha en crecimiento? Pues va a ser que no
#2 jaramero
Para ser más competitivos basta con bajar el precio de los alquileres de locales y que se pague la electricidad acorde al coste y al consumo real.

Pero dudo mucho que miren ahí.

Lo de desbloquear la productividad del talento suena a power point de mr wonderful. Primero hacen falta jefes capaces de reconocer el talento y luego proyectos para desarrollarlo e incentivos para recompensar a los talentos en vez de a los que los explotan.
