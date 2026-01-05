Informes de inteligencia revelan una enorme reserva de bitcoins en Venezuela tras el arresto de Maduro (ING)

Según clasificados informes de inteligencia, se cree que Venezuela se ha acumulado silenciosamente entre 600.000 y 660.000 Bitcoin, actualmente valorado en aproximadamente 60 dólares–67 mil millones de dólares. Según se informa, la existencia del escondite salió a la luz sólo después de la captura del presidente Nicolás Maduro en Enero de 2026.
| etiquetas: maduro , arresto , bitcoin
Con este redactado se presta a confusión, mejor "actualmente valorado en aproximadamente 60-67 mil millones de dólares".
Eso sería respetando el redactado del meneo, que valora esos bitcoins con una cotización de unos cien mil dólares por bitcoin, y es que el bitcoin en estos momentos está valorado en aproximadamente 94.300 dólares por bitcoin, lo que daría una cifra de entre 57-62 mil millones de dólares.
x.com/gabrielrufian/status/2007374048993378354