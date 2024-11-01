edición general
El informe médico de Sarah Pérez Santaolalla no acredita lesiones por la supuesta agresión denunciada contra Vito Quiles

En el informe indica que durante la exploración médica no se apreciaron lesiones objetivas compatibles con un traumatismo.

| etiquetas: sarah pérez santaolalla , vito quiles , informe médico
3 comentarios
Camavinga #2 Camavinga
Grande Sarah! Te queremos, no lo dejes.
#3 miraqueereslinda *
Imagino que los que están votando bulo/errónea, cuando el artículo incluye copia del informe, serán los mismos que también han visto agresión física en el vídeo donde Vito no llega a menos de 3 metros de Sarah, mientras ella grita: "me están pegando".

Menuda panda de fanáticos hipócritas estáis hechos. so ridículos.
