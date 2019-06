Un informe científico describe un escenario de colapso final de la especie humana hacia 2050

Es un estudio publicado por The Breakthrough National Center for Climate Restoration. En los próximos 10 años las medidas del Acuerdo de París se revelarían insuficientes, y la temperatura media del planeta subiría al menos 1.6ºC; el CO2 alcanza 437 partes por millón, algo no visto desde hace 20 millones de años. En los siguientes 20 años los gobiernos se conciencian más, pero eso no evita que las temperaturas aumenten en 3ºC. Para entonces la Tierra es un invernadero, y en amplísimas regiones habitadas del planeta ya se da un calor letal...