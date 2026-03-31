Cuando la machosfera te arruina la juerga

"No solo está pasando en Estados Unidos, donde hace unos días una chica a la que grabaron en una discoteca diciéndole que “las mujeres no deberían tener derechos” acabó abofeteando a Clavicular, un creador de contenido que adoran los medios estadounidenses. A este veinteañero le han dedicado reportajes desde The New York Times a la revista masculina GQ y se ha forrado por acosar a chavalas de noche, mostrar en directo cómo atropella a personas con su Cybertruck Tesla o bailar el Heil Hitler de Ye en un club de Miami junto a los hermanos Tate."