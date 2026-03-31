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Cuando la machosfera te arruina la juerga

Cuando la machosfera te arruina la juerga

"No solo está pasando en Estados Unidos, donde hace unos días una chica a la que grabaron en una discoteca diciéndole que “las mujeres no deberían tener derechos” acabó abofeteando a Clavicular, un creador de contenido que adoran los medios estadounidenses. A este veinteañero le han dedicado reportajes desde The New York Times a la revista masculina GQ y se ha forrado por acosar a chavalas de noche, mostrar en directo cómo atropella a personas con su Cybertruck Tesla o bailar el Heil Hitler de Ye en un club de Miami junto a los hermanos Tate."

| etiquetas: machosfera , acoso , violencia
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8 comentarios
8 2 1 K 105 politica
themarquesito #4 themarquesito
Pocas bofetadas le dan al imbécil de Clavicular
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#8 Eukherio
#4 Es ya un nicho dentro de un nicho. Yo no tenía ni idea de quién cojones era hasta hace un mes, pero después de leer todas las gilipolleces que hacía me pareció que los influencer ya estaban llegando al límite de toxicidad. Ya no son solo las performances sino el drogarse para estar delgado y un poco cachas. Como empezaron a salir chicas poniéndose botox con 20 ahora se ve que necesitaban encontrar un equivalente tanto o más jodido para tíos de 20.

Kick es ya el vertedero de Twitch, y seguro que aparece otra peor.
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Moderdonia #1 Moderdonia
La burguesía alemana temía a Hitler, pero temía aún más a los comunistas. Optaron por Hitler por ser el mal menor...
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#2 exeware
#1 acabaron teniendo ambos
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Cuñado #3 Cuñado
#1 Los grandes empresarios alemanes no temían a Hitler. Lo financiaron porque creían que era la mejor manera de seguir explotando sus privilegios. Y no parece que se equivocasen. Todas esas empresas siguen siendo grandes multinacionales a día de hoy.
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devilinside #5 devilinside
#3 IG Farben tuvo su propia fábrica en Auschwitz (y no sé si es cierto, pero me comentaron allí que siguió funcionando después de la II Guerra Mundial para pagar indemnizaciones a los trabajadores supervivientes que mandaron allí desde el campo)
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Cuñado #6 Cuñado
#5 IG Farben era un conglomerado formado por empresas como Agfa, BASF, Bayer... Mal del todo no les fue.
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devilinside #7 devilinside
#6 Ya, les iba bien separadas y luego les fue bien juntas, ya que según Alemania iba invadiendo países, iban incorporando las industrias químicas de los países invadidos Les obligaron a separarse otra vez tras la guerra, manteniéndose la empresa matriz para pago de indemnizaciones.
1 K 20

menéame