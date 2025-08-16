Amerizaje de emergencia de un helicóptero turístico en la playa de la Barceloneta

Un Robinson R44 tuvo que realizar un amerizaje de emergencia esta mañana en aguas de La Barceloneta. El helicóptero, dedicado a los vuelos turísticos, con capacidad para tres pasajeros y un piloto, estaba realizando un clásico viaje panorámico por la costa de Barcelona, un vuelo de unos cinco-seis minutos que sobrevuela las playas hasta la desembocadura del río Besós para dar la vuelta y regresar al punto de despegue, el helipuerto de la Autoridad Portuaria de Barcelona, operativo desde 2004.