Por qué la influencia evangélica sobre la política de EEUU sobre oriente medio (1/2) [ENG]

Básicamente creen que cuando israel tome la tierra prometida, Jesús vendrá y los salvará.

pingON #1 pingON
No apto para gente con cerebro y 2 dedos de frente. Lo publico para ver cómo Flanders es el protagonista de los simpson y de la política USANA
SeñorPresunciones #5 SeñorPresunciones
Porque EE.UU. sigue el modelo de sus queridos aliados Afganos.
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo *
En efecto, es puro utilitarismo: cuando Israel sea la Tierra Prometida llegará la parusía. No penséis que esta gente simpatiza por alguna causa diferente a sus propios intereses. Pillaron lo que les interesaba de la crítica luterana y "razonan" que si la vida te sonríe y eres un privilegiado es que eres un elegido de Dios.
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
El evangelismo es la quintacolumna del judaismo, como un sonderkommando, no llegan racialmente para ser judios pues usan a los untermesch para que metan cizaña
#2 encurtido
La justificación de Jesús nosequé es una absurdez a la altura de la tara mental del que se la crea. Son 2 lobbies de gran poder en EEUU (sionista y evangelismo) echándose una mano unos a otros. O más bien los evangélicos intentando sumar puntos ante sus superiores.
