El INE lo confirma: el precio de la vivienda libre se dispara un 12,7%, su mayor subida desde 2007

El precio de la vivienda libre se disparó un 12,7% interanual en el segundo trimestre, registrando así su mayor alza desde el inicio de la serie histórica, cuando en el primer trimestre de 2007, los precios subieron un 13,1%, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE).
| etiquetas: precio , vivienda , ine , subida
Pero lo importante es hacer un anuncio para decir que hay que tener huevos para hacer la compra en el supermercado, priodidades
Además, cada vez hacen falta más viviendas ya que la composición de los hogares no es la misma que hace años. Antes seis personas podían constituir un hogar, hoy en día es más probable que sean dos hogares, si no son tres.
Por último, estaría el endeudamiento de los hogares. El plazo medio de reembolso de un préstamo no hace más que crecer en los últimos años y estamos en recods historicos. Estos últimos años incluso los intereses están volviendo a bajar pero eso no beneficia al comprador sino al vendedor que se lleva la diferencia.
como le hacen a los coches añadiendole un millón de chorraditas que encarece mucho el precio
www.meneame.net/story/precio-vivienda-empieza-dar-signos-sobrevaloraci