La industria de los combustibles fósiles lleva ocultando el peligro del cambio climático desde hace más de medio siglo

Durante décadas, la mayoría de la industria de los combustibles fósiles trató de convencer a la opinión pública de que no se podía establecer un vínculo causal entre el uso de sus productos y el calentamiento del planeta, porque los modelos utilizados para proyectar el calentamiento global eran “demasiado inciertos” según su “experto” criterio. Sin embargo, documentos internos de muchas de estas multinacionales demuestran que, en contra de lo que afirmaban en sus constantes campañas mediáticas...