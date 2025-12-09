edición general
Indra baraja un modelo coreano para uno de los blindados que quiere fabricar en el Tallerón

La compañía negocia con la asiática Hanwha el desarrollo del obús autopropulsado 'K-9 Thunder' para el nuevo programa de Defensa

