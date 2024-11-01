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Indonesia se acerca a la órbita estratégica de EE. UU. mientras el Pentágono busca acceso aéreo militar nocturno en todo el sudeste asiático [eng]

Indonesia se acerca a la órbita estratégica de EE. UU. mientras el Pentágono busca acceso aéreo militar nocturno en todo el sudeste asiático [eng]

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, afirma que Washington y Yakarta están elevando sus relaciones a una "asociación de cooperación en materia de defensa de gran envergadura", mientras que las conversaciones preliminares sobre el acceso generalizado durante la noche para aeronaves militares estadounidenses podrían transformar la postura de las fuerzas armadas en el Indo-Pacífico y la estrategia en el Mar de China Meridional.

| etiquetas: geoestrategia , petróleo , economía , militar , aliados
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10 comentarios
6 1 0 K 94 actualidad
Veelicus #4 Veelicus
Parece que el hecho de que Indonesia sea el pais con mas musulmanes del mundo no preocupa a los cristofascistas de MAGA...
1 K 31
rogerius #2 rogerius
¿Por qué Indonesia preferiría no ser amigo de sus vecinos? ¿Por qué preferiría a una gente que ni siquiera vive en su vecindario?

La misma pregunta se le podría hacer a Europa.
1 K 31
#3 ces *
#2 porque en politica internacional detras de un buen acuerdo siempre hay una buena oferta. De esas que no puedes rechazar :troll:
2 K 25
rogerius #5 rogerius *
#3 La famiglia ante todo. Y en verano, a bañarse a Palomares. :troll:
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Bombástico #1 Bombástico
Estos no aprenden o qué
1 K 21
EsUnaPreguntaRetórica #8 EsUnaPreguntaRetórica *
#1 Su presidente es un militar criminal y genocida, que de hecho durante años tuvo prohibida la entrada en los iuesei. Pero con esos antecedentes estaban destinados a estar juntos y así ha sido.
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#6 tierramar *
USA esta construyendo más bases militares en diferentes lugares del planeta:
- 3 o 4 en Argentina. www.meneame.net/m/actualidad/bases-militares-estadounidenses-argentina
- En Peru. www.excelsior.com.mx/internacional/estados-unidos-aprueba-nueva-base-m
- Estan militarizando Canarias www.meneame.net/m/actualidad/canarias-bajo-ocupacion-militar-proyecto-
- Estan ampliando la base de Rota.-
- Quieren instalar más bases militares en Groenlandia.
¿Qué pretenden?
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#7 tierramar *
Incluso el viaje a la luna que la propaganda la vende como casi un viaje filantrópico, dudo que no tenga fines militares como los satélites; www.meneame.net/m/Hemeroteca/guerra-espacial-ya-realidad-estan-librand EEUU sólo gasta dinero publico con fines militares
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pitercio #9 pitercio *
Indonesia es el portero del Estrecho de Malaka.
Estrecho de Panamá, Canal de Suez, Estrecho de Gibraltar, Estrecho de Ormuz ¿Me dejo algo? Claro, el paso del Noroeste en el Ártico y el Bósforo, que es la salida del Mar Negro al Mediterráneo... pero para ello habría que, no sé, quizá quedarse Groenlandia y Turquía... ¿O son imaginaciones mías?
Y esas son las exclusas del comercio global.
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Ashark #10 Ashark
Indonesia amplía la cooperación energética con Rusia a medida que aumenta la incertidumbre mundial
Se le ve cómodo también con Putin. Normal, moviéndose con aliados
www.meneame.net/go?id=4168143
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menéame