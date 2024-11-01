Indonesia se acerca a la órbita estratégica de EE. UU. mientras el Pentágono busca acceso aéreo militar nocturno en todo el sudeste asiático [eng]

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, afirma que Washington y Yakarta están elevando sus relaciones a una "asociación de cooperación en materia de defensa de gran envergadura", mientras que las conversaciones preliminares sobre el acceso generalizado durante la noche para aeronaves militares estadounidenses podrían transformar la postura de las fuerzas armadas en el Indo-Pacífico y la estrategia en el Mar de China Meridional.
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La misma pregunta se le podría hacer a Europa.
- 3 o 4 en Argentina. www.meneame.net/m/actualidad/bases-militares-estadounidenses-argentina
- En Peru. www.excelsior.com.mx/internacional/estados-unidos-aprueba-nueva-base-m
- Estan militarizando Canarias www.meneame.net/m/actualidad/canarias-bajo-ocupacion-militar-proyecto-
- Estan ampliando la base de Rota.-
- Quieren instalar más bases militares en Groenlandia.
¿Qué pretenden?
Estrecho de Panamá, Canal de Suez, Estrecho de Gibraltar, Estrecho de Ormuz ¿Me dejo algo? Claro, el paso del Noroeste en el Ártico y el Bósforo, que es la salida del Mar Negro al Mediterráneo... pero para ello habría que, no sé, quizá quedarse Groenlandia y Turquía... ¿O son imaginaciones mías?
Y esas son las exclusas del comercio global.
Se le ve cómodo también con Putin. Normal, moviéndose con aliados
www.meneame.net/go?id=4168143