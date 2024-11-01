Indonesia se acerca a la órbita estratégica de EE. UU. mientras el Pentágono busca acceso aéreo militar nocturno en todo el sudeste asiático [eng]

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, afirma que Washington y Yakarta están elevando sus relaciones a una "asociación de cooperación en materia de defensa de gran envergadura", mientras que las conversaciones preliminares sobre el acceso generalizado durante la noche para aeronaves militares estadounidenses podrían transformar la postura de las fuerzas armadas en el Indo-Pacífico y la estrategia en el Mar de China Meridional.