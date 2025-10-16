Indignado Kennedy Jr. por baja en recuento de espermatozoides en adolescentes varones

«Hoy en día, el adolescente promedio en este país tiene el 50% del recuento de espermatozoides y el 50% de la testosterona que un hombre de 65 años», declaró Kennedy en rueda de prensa. “Nuestras niñas están llegando a la pubertad seis años antes, y eso es malo, pero además nuestros padres no están teniendo hijos. Los padres que quieren tener hijos no tienen acceso. Tengo siete hijos. Siento que Dios me ha bendecido con eso, y no puedo imaginar lo diferente que sería mi vida si no tuviera esa bendición”.