Indignado Kennedy Jr. por baja en recuento de espermatozoides en adolescentes varones

«Hoy en día, el adolescente promedio en este país tiene el 50% del recuento de espermatozoides y el 50% de la testosterona que un hombre de 65 años», declaró Kennedy en rueda de prensa. “Nuestras niñas están llegando a la pubertad seis años antes, y eso es malo, pero además nuestros padres no están teniendo hijos. Los padres que quieren tener hijos no tienen acceso. Tengo siete hijos. Siento que Dios me ha bendecido con eso, y no puedo imaginar lo diferente que sería mi vida si no tuviera esa bendición”.

Elbaronrojo
Solo le faltó citar a Ortega Cano. xD

hazardum
Contaminación ambiental, malos hábitos, alimentación mala o con disruptores endocrinos....

Pasa a nivel mundial en los países digamos más industrializados.
meroespectador
Si quieres ponerle un nombre, pónselo, es el petróleo que trae los microplásticos, la comida envasada, la contaminación, pero tu a lo tuyo, sigue esnifando cocaína de los retretes.
ummon
¿Y la culpa es de.... ?
