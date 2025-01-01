edición general
18 meneos
34 clics
Indignación en Las Médulas: los vecinos salvan el patrimonio mientras las autoridades impiden ayudar

Indignación en Las Médulas: los vecinos salvan el patrimonio mientras las autoridades impiden ayudar

El incendio de Las Médulas pone en riesgo un paraje declarado Patrimonio de la Humanidad y deja a los vecinos impotentes: denuncian que la desorganización y las órdenes de desalojar, lejos de protegerlos, les impidieron colaborar en la extinción y proteger sus pueblos. Muchos sostienen que, si no fuera por la intervención vecinal, todo habría ardido. La reconstrucción sigue en manos de despachos ajenos al territorio, mientras crece la frustración por la falta de prevención e inversión real en el Bierzo.

| etiquetas: incendio , médulas , vecinos , patrimonio , leon , bierzo , desalojo
15 3 1 K 172 actualidad
6 comentarios
15 3 1 K 172 actualidad
hijolagranputa #4 hijolagranputa
Estamos en manos de unos mercaderes tan miserables que ganan dinero incluso con la destrucción de nuestro patrimonio.
En la españa que hay detrás del telón quien gestiona las desgracias también se lleva su parte.
2 K 35
bronco1890 #1 bronco1890
Las decisiones habría que dejárselas a los profesionales, no a los vecinos.
0 K 13
#3 Einwanderer
#1 Eso es cierto. El problema es que, probablemente, los profesionales están en minoría dentro de esa administración.
0 K 7
#5 parladoiro *
#3 la cifra de fallecidos me hace pensar que las medidas no son exageradas ni de lejos.
Si algo arde es que no se han tomado las medidas suficientes antes, las medidas ahora son riesgo vitales por evitar daños materiales con recursos improvisados.
0 K 10
Asimismov #2 Asimismov
Lamento el negativo que iba a colocar a la noticia duplicada inmediatamente anterior.
Es lo que pasa con las cervecitas en la terraza.
0 K 12
Imag0 #6 Imag0
"Órdenes de arriba"
0 K 11

menéame