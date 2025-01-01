Indignación en Las Médulas: los vecinos salvan el patrimonio mientras las autoridades impiden ayudar

El incendio de Las Médulas pone en riesgo un paraje declarado Patrimonio de la Humanidad y deja a los vecinos impotentes: denuncian que la desorganización y las órdenes de desalojar, lejos de protegerlos, les impidieron colaborar en la extinción y proteger sus pueblos. Muchos sostienen que, si no fuera por la intervención vecinal, todo habría ardido. La reconstrucción sigue en manos de despachos ajenos al territorio, mientras crece la frustración por la falta de prevención e inversión real en el Bierzo.