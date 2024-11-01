La India emite una nueva alerta por ola de calor con temperaturas de hasta 47 grados

Ante esta situación, el organismo ha instado a la población a extremar las precauciones, recomendando mantener una hidratación constante, usar ropa ligera y holgada, y evitar la exposición directa al sol entre las 12:00 y las 16:00 horas. Según el último informe del IMD, los termómetros se han situado en «un rango de entre 40 y 45 grados» en gran parte del centro y el norte del país.