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La India emite una nueva alerta por ola de calor con temperaturas de hasta 47 grados

La India emite una nueva alerta por ola de calor con temperaturas de hasta 47 grados

Ante esta situación, el organismo ha instado a la población a extremar las precauciones, recomendando mantener una hidratación constante, usar ropa ligera y holgada, y evitar la exposición directa al sol entre las 12:00 y las 16:00 horas. Según el último informe del IMD, los termómetros se han situado en «un rango de entre 40 y 45 grados» en gran parte del centro y el norte del país.

| etiquetas: india , alerta , ola de calor , clima , récord , calor
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15 comentarios
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Comentarios destacados:    
#3 Cuchifrito
Ostia puta, más de 40 en Abril...
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#10 Lusco2
#3 Pisha!! Estamos jodios
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Derko_89 #14 Derko_89
#3 No es raro que en la India se alcancen 40ºC a finales de abril, su época cálida va desde ahora hasta que empieza el monzón a mediados de junio, pero vamos, 47ºC a finales de abril es una salvajada hasta para ellos.
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#15 capitan.meneito
#3 40 en Abril del noventa, {0x1f3b5} {0x1f3b5}
hola chata como estas? {0x1f3b6} {0x1f3b5}
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apetor #1 apetor
Menudos parguelas, eso es Cordoba cada verano :-D
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Ripio #13 Ripio
¿Sabeis en que se diferencia un negacionista climático, un terraplanista y un antivacunas con chips?
¡Exacto!
¡En nada!

:troll:
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capitan__nemo #11 capitan__nemo
¿Tienen alli alguna ley que impida a los empresarios esclavistas obligar a trabajar esas horas al aire libre?
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pedrobotero #2 pedrobotero
Lo que le hacía falta al estercolero, mucho calor...
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Nylo #6 Nylo
El IMD advirtió de «condiciones de ola de calor severa», en especial en el estado centro-occidental de Maharashtra, donde la ciudad de Akola registró este lunes «una temperatura abrasadora de 46,9 grados, una de las más altas jamás registradas».

Vamos que puede que haga muchísimo calor pero ni siquiera es el récord...
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Nube_Gris #4 Nube_Gris *
Sería interesante conoce la diferencia de temperatura que suele haber en la india entre los meses de abril y agosto y hacer una simple extrapolación.
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Spirito #5 Spirito
Que se vayan preparando por Córdoba, Jaén y la zona...
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obmultimedia #9 obmultimedia
#5 En Jaen por la noche en verano van con rebequita.
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CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
Id revisando los aires acondicionados e id comprando que el veranito está aqui
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Nylo #8 Nylo
He preguntado a Google y parece que sí es récord en ese lugar. También dice que la ciudad "solía registrar máximas en torno a los 44 o 45 grados". Así que esto será escandaloso pero apenas es un par de grados por encima de lo habitual.
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#12 Cuchifrito
#8 Vaya infierno de sitio:  media
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menéame