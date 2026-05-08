Los independentistas arrebatan Gales al laborismo y repiten victoria en Escocia

Las elecciones regionales de Gales han propiciado un vuelco histórico en el país. La victoria de la formación independentista Plaid Cymru y la irrupción con fuerza del partido ultraderechista Reform UK han propiciado un descalabro histórico de los laboristas que fulmina 27 años de gobierno en la región. Plaid Cymru ha obtenido 43 de los 96 escaños del Senedd (el Parlamento galés), frente a los 34 asientos de los ultras, que debutan en la Cámara como segunda fuerza.